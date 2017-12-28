Дело о покушении на Кернеса: у полиции есть новые версии

В ходе досудебного расследования дела о покушении на городского голову Харькова Геннадия Кернеса выдвинуты новые версии.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Головного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Там обновлен полтора месяца назад состав следственно-оперативной группы новыми работниками, там, где мы недоотработали версии мы еще раз отработали. Выдвинуты новые версии, назначены повторные экспертизы", - сказал Чиж.



По его словам, следствие работает с Кернесом и людьми, которые могут дать "какую-нибудь позитивную информацию" для расследования.



Он также добавил, что ведется следствие по делу об убийстве близкого к Кернесу бизнесмена Юрия Димента.



"Допрошены более 1,5 тысячи человек, проведено более 55 экспертиз. Есть версии, версии все живые и они обрабатываются в совокупности", - сказал Чиж.



Как известно, Кернес неоднократно обвинял полицию в том, что она не расследует ни покушение на него, ни убийство Димента.

28 апреля 2014 года Кернес был тяжело ранен во время пробежки по Белгородскому шоссе в Харькове.



По факту покушения на убийство Кернеса открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Димента застрелили утром 26 февраля 2016 года на кладбище, где похоронена его мать.



Полиция начала уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Димент был близок к городскому голове Харькова Геннадию Кернесу.

По информации местных СМИ, он вместе с народным депутатом Михаилом Добкиным организовал среди местных бизнесменов сбор средств на операцию Кернеса в Израиле.