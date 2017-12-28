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Приговор Крысину засекретили – СМИ

Четверг, 28 декабря 2017, 11:01

Приговор Шевченковского райсуда Киева об условном сроке руководителю группы "титушек" Юрию Крысину за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия засекречен.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Отмечается, что текст приговора по делу №761/23886/14-к был размещен в реестре 26 декабря, но он закрыт для общего доступа.

"Информация запрещена для публикации согласно закону Украины "О доступе к судебным решениям" (п. 4 ст. 7)", - говорится на сайте.

Согласно данному пункту указанного закона, могут быть закрыты в судебных решениях ведомости, которые содержат информацию, для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий происходили в закрытом судебном заседании.

Как известно, после трех лет суда Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Веремия убили около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Еремея проходил в закрытом режиме.

Адвокат матери Еремея Виктория Дейнека уверена, что у Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.

Позднее Шевченковский райсуд отпустил из-под стражи еще двух "титушек", обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана.

Темы: судСМИМайданубийство
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