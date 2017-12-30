Захват "Укрпочты" в Харькове: нарушителю грозит до 15 лет

По факту событий в Харькове, где неизвестный захватил отделение "Укрпочты" и взял в заложники посетителей, открыто уголовное производство.

Об этом вечером 30 декабря сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по ч.2 ст.147 КК -" захват заложников ", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

По поручению первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, к месту событий самолетом направлены дополнительные силы спецподразделения НПУ КОРД.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.

По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о его требованиях ничего известно не было.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявлял, что по непроверенной информации в заложниках находятся 11 человек, среди которых 2 детей.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширила оперативный периметр вокруг здания, людей, которые собрались рядом, оттеснили. Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы и 6 машин "скорой". Кафе и небольшие магазины, которые расположены рядом с "Укрпочтой", были закрыты.

Из плена удалось освободить 5 граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин. Территория вокруг здания оцеплена, она контролируется снайперской группой спецназовцев.

Освобожденный из здания "Укрпочты" подросток Андрей Ремыга рассказал подробности пребывания в заложниках.

Украинская правда