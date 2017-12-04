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Посол в США будет мирить НАБУ и ГПУ в Вашингтоне

Понедельник, 4 декабря 2017, 08:29

Посол Украины в США Валерий Чалый надеется уладить конфликт между руководством Генпрокуратуры и Антикоррупционного бюро Украины во время визита представителей этих ведомств в Вашингтон.

Об этом он заявил в эфире программы "Завтра" на телеканале "112 Украина".

"С сегодняшнего дня уже здесь директор НАБУ Артем Сытник, руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий приедет, приедут руководители правоохранительных структур, Генеральной прокуратуры. Думаю, мы здесь в посольстве их объединим", – заявил посол.

По словам Чалого, также от ГПУ в Вашингтон прилетит заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Как известно, 29 ноября агента НАБУ обвинили в провокации на взятку, а в конспиративных помещениях бюро провели обыски, изъяли технику. Ведомство Сытника заявило, что ГПУ и СБУ сорвали их спецоперацию и совершают диверсию против детективов НАБУ.  

Генпрокурор Юрий Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, а позже и вовсе заявил, что некоторые агенты бюро "вне закона", так как избранны не на конкурсе, а технику Антикоррупционного бюро назвал незаконной. Сытник это опроверг.

Президент Петр Порошенко сказал, что борьба антикоррупционных структур в Украине напоминает бразильский карнавал. Сытник на это ответил, что руководители других правоохранительных органов пытаются сорвать антикоррупционную реформу.

НАБУ передаст материалы по обыскам в конспиративных помещениях бюро в Генеральную инспекцию ГПУ.

Темы: НАБУГенпрокуратураАнтикоррупционная прокуратураСША
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