Прокурор требует не отменять домашний арест Манафорта

Запрос бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта о снятии с него домашнего ареста должен быть отклонен, поскольку он может нарушить предписание суда.

Об этом идет речь в документах суда, пишет Reuters.

Специальный советник ФБР, расследующий вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, Роберт Мюллер заявил, что Манафорт совместно с российским коллегой пытался опубликовать статью о его работе в Украине с целью повлиять на общественное мнение.

В связи с этим прокурор, работающий с Мюллером, заявил в суде, что просьба Манафорта об отмене домашнего ареста должна быть отклонена, поскольку, если бы статья была опубликована, это было бы нарушением судебного предписания не обсуждать дело публично.

Как пишет AP, имя соавтора неопубликованной статьи не называется, однако известно, что он давно сотрудничает с Манафортом и связан с российской разведкой.

Кроме того, статья должна была быть опубликована под чужим именем.

"Даже если бы написанная призраком статья, была абсолютно точной, справедливой и сбалансированной, это было бы нарушением предписания Суда от 8 ноября, если бы оно было опубликовано", - заявили прокуроры.

По данным прокуроров, попытки опубликовать статью были обнаружены в прошлый четверг, о чем предупредили адвоката Манафорта. Тот,в свою очередь заверил, что документ не будет опубликован.

Ранее сообщалось, что Манафорт договорился об освобождении под залог в размере 11,65 миллиона долларов.

Напомним, бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

В августе 2016 Манафорт ушел с поста руководителя предвыборной кампании Трампа. Это произошло, в частности, после того, как украинские правоохранители подтвердили наличие его фамилии в документах, которые, как предполагается, описывают многомиллионные нелегальные выплаты, осуществлявшиеся Партией регионов в 2007-2012 годах.