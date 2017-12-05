Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокурор намекает на конфискацию медиахолдинга Курченко

Вторник, 5 декабря 2017, 12:55

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что до конца текущего года в Украине перестанут вещать и выходить некоторые СМИ с пророссийской риторикой.

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о медиахолдинге UNH.

"Дело об организованной преступной группировке Сергея Курченко движется, мы не только предъявили ему подозрение, но и наложили арест на множество имущества... Состоялась спецконфискация Одесского нефтеперерабатывающего завода, который Курченко хотел с помощью Саакашвили после прихода к власти вернуть назад", – сказал генпрокурор .

"Также мы спецконфисковали все, что связано с футбольным клубом "Металлист", о возвращении которого тоже хотел договориться Курченко", – добавил Луценко.

"И мы действительно движемся в том же направлении с медиахолдингом. Сейчас в интересах следствия я не могу разглашать о том, когда вступит в силу соответствующее решение, но надеемся, что до Нового года украинцы будут лишены несчастья слушать определенные "ватные" (СМИ) и читать определенные пророссийские "ватные" издания", – заявил он.

ГПУ утверждает, что Саакашвили договаривался с соратником режима Виктора Януковича Сергеем Курченко о сотрудничестве, и демонстрирует аудиозаписи в доказательство этого.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИКурченкоГенпрокуратураспецконфискация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
СМИ
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
Все новости...
Реклама: