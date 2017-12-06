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Мартыненко попросил паспорт для выезда в Швейцарию

Среда, 6 декабря 2017, 18:24
Мартыненко попросил паспорт для выезда в Швейцарию

Соломенский райсуд Киева исключил среди обязанностей Николая Мартыненко сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Об этом в комментарии УП сообщила адвокат Мартыненко Татьяна Черезова.

Она отметила, что суд принял соответствующее решение по ее ходатайству.

По словам стороны защиты его обосновывали, в первую очередь, отсутствием рисков, что Мартыненко не скроется от следствия, выехав за пределы Украины.

"Поскольку всеми своими действиями он неоднократно доказал свое намерение доказывать невиновность в судебном порядке, политическую ангажированность данного дела", - отметила Черезова.

Кроме того "существует необходимость представлять Центр Разумкова на международных саммитах, а также необходимость визита в Швейцарскую конфедерацию для защиты своих прав в уголовном деле, зеркальном уголовному делу НАБУ", - добавила адвокат.

Она подытожила, что соответствующее решение постоянное и не подлежит апелляции.

Второй адвокат Мартыненко в этом деле Игорь Черезов сообщил, что во время оглашения решения суда после фразы судьи "ходатайство адвоката удовлетворить" прокурор "демонстративно вышел из зала, недослушал судью, нарочито громко хлопнув дверью зала заседаний".

Как сообщалось, 20 апреля 2017 года экс-депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко вручили сообщение о подозрении.

САП просила суд установить залог в размере 300 млн гривен, однако 17 народных депутатов и министров взяли его на поруки. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.

Народный фронт распространил видео с заявлением экс-нардепа, где тот обвиняет НАБУ в "фальсификации дела".

Позже суд арестовал часть имущества Мартыненко.

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Оксана Коваленко, Мария Думанская, УП

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Темы: Мартыненкосудпаспорт
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