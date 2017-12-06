В ФБР ответили на заявления Луценка о НАБУ

Сотрудники ФБР работают с НАБУ в пределах определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне 2016 года.

Об этом говорится в заявлении ФБР, которое публикует Голос Америки.

"ФБР придерживается законов Украины и никогда не работает за пределами определенными Меморандумом о взаимопонимании", - отмечают в ФБР.

Как сказано в заявлении, сотрудники ФБР работают с НАБУ на временной, ротационной основе с целью поддержания отношений между сторонами и не являются оперативным агентами.

"Любые заявления об обратном - ложные", - отмечает американское бюро.

ФБР объясняет, что его работники взаимодействуют с партнерами в правоохранительных агентствах во всем мире, и помогают расследовать коррупционные преступления, когда к ним обращаются за помощью.

"Мы ценим наши отношения с НАБУ и САП и считаем, что их сотрудники профессионалы и заслуживают доверия. НАБУ и САП это молодые организации, котрые столкнулись с большими вызовами в работе, которую они делают для Украины. ФБР будет и впредь оказывать НАБУ и САП поддержку и помощь, которая им необходима в их важной работе ради народа Украины", - говорится в документе.

ФБР напоминает, что Меморандум о взаимопонимании между ФБР и НАБУ был принят в июне 2016 года. Этот документ позволяет ФБР предоставлять НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) помощь в сфере расследований.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами".

Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Вечером в тот же день в НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что операция в Миграционной службе проводили совместно с Федеральным бюро расследований США – так же, как и по "янтарному делу".

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