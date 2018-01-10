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Пукачу пересчитали тюремный срок по "закону Савченко"

Среда, 10 января 2018, 18:29
Пукачу пересчитали тюремный срок по закону Савченко

Суд перечислил по "закону Савченко" срок приговора для экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в решении суда, вступившего в силу 15 декабря 2017, передают Украинские Новости.

Как известно, "закон Савченко" позволяет зачислять 1 день предварительного заключения как 2 дня в срок основного наказания.

Ходатайство о пересчете срока подал адвокат Пукача.

В материалах суда отмечается, что подсудимый находился в следственном изоляторе с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года, то есть около 6,5 лет.

Суд подчеркнул, что в течение отбывания пожизненного лишения свободы законодательством установлены конкретные временные показатели, истечение которых меняют правовой статус осужденного.

В частности, речь идет о возникновении у осужденного права на подачу ходатайства о помиловании после отбытия им не менее 20 лет назначенного наказания.

Кроме того, согласно части 2 статьи 87 Уголовного кодекса, актом помилования может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.

Суд удовлетворил ходатайство и пересчитал 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукачу.

Таким образом, по состоянию на 10 января 2017 года осужденный отбыл уже более 14 лет тюремного заключения.

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе.

Похоронили убитого журналиста до 22 марта 2016 в Киеве.

29 января 2013 Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.

Апелляционный суд оставил приговор в силе.

В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонии в Тернопольской области.

Заказчиков убийства до сих пор не наказаны.

Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам позволил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского райсуда Киева по обвинению Пукача.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПукачСавченко НадеждаГонгадзе
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