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Освобождение заложников: Порошенко готовит помилование женщины

Понедельник, 15 января 2018, 11:23

Президент Петр Порошенко помилует женщину, которая совершила серьезное преступление, чтобы приблизить следующий этап освобождения заложников ОРДЛО.

Об этом сообщила на заседании согласительного совета парламент 15 января первый вице-спикер ВР, представитель президента в ТКГ по Донбасса Ирина Геращенко.

Она напомнила, что глава государства поставил очень четкую задачу, чтобы между первой и второй волной освобождения должно быть очень короткий срок.

"В ближайшее время президент Украины помилует одну женщину - гражданку К, которая осуществила серьезное преступление против государства Украина, для того, чтобы - мы будем ожидать - была дальше продолжена работа по освобождению наших военных, достаточно долго удерживаются на оккупированных территориях", сказала Геращенко.

Первый большой этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человек, а забрала 73 человека.

Об активизации переговоров об обмене читайте в нашем материале: Игра Путина и Медведчука. Будет разблокирован обмен пленными

Участник переговоров по освобождению заложников кум президента РФ Путина Виктор Медведчук уже заявил, что второй этап обмена может пройти по формуле "83 на 29".

Путин 10 января провел встречу с Медведчуком.

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека с осторожностью комментируют перспективы следующего этапа освобождения заложников, отмечая определенные опасения относительно заявлений Медведчука.

Первый - "политический" - раунд переговоров в этом вопросе должен состояться 18 января.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: заложникиПорошенко
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