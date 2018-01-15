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"Фактически военное положение": У Лутковской указали на угрозы закона по Донбассу

Понедельник, 15 января 2018, 13:11

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга считает, что принятие проекта закона о реинтеграции Донбасса фактически вводит военное положение на неподконтрольных территориях и несет риски для прав и свобод.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНИАН.

"Принятие законопроекта в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, будет содержать значительные риски для прав и свобод человека", - сказал он.

По его мнению, отдельные положения упомянутого законопроекта противоречат требованиям Конституции Украины.

"Этим документом вводится понятие "осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях". Фактически это заменитель словосочетания "военное положение", и что означает это определение - непонятно, и какие будут иметь полномочия и как действовать органы государственной власти на основании этого нового определения - непонятно, что может нести значительные угрозы в соблюдении прав человека", - убежден Чаплыга.

Он отметил, что согласно этому законопроекту, ВСУ могут быть привлечены в мирное время без применения военного положения.

"Фактически этим законопроектом вводится военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной Конституцией в соответствующих законах. Поэтому имущество фирм, предпринимателей, лиц может быть использовано с целью защиты интересов государства, причем это не предусмотренным Конституцией способом", - подчеркнул Чаплыга.

Кроме того, представитель омбудсмена отмечает, что законопроект о восстановлении суверенитета в Донбассе несет "дискриминационную вещь" по жителей Крыма в вопросах признания актов рождения и смерти: "Шли долгие дискуссии - включать вопросы, связанные с деоккупацией АР Крым, в этот проект закона или не включать. Сейчас в одной из частей проекта закона в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, речь идет об упрощенной процедуре признания актов рождения или смерти, выданных так называемой властью так называемых "ДНР", "ЛНР". При этом процедура для наших сограждан, которые были вынуждены покинуть АР Крым или остаться там, остается такой же, как было и до этого, то есть - судебный способ

Также, по словам Чаплыга, этим законопроектом фактически возвращается общий надзор в прокуратуру.

"Хочу напомнить, что снятие этого общего надзора - это фактически была одна из ключевых реформ, которая состоялась в ГПУ. Этим документом предоставляется это право военной прокуратуре, где они смогут принимать те меры, которые были присущи прокуратуре во времена, когда она имела право общего надзора", - отметил он.

Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Также в этот день депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

18 декабря БПП предложил отложить голосование закона о деоккупации, поскольку он требует дополнительных консультаций.

Темы: Донбассзаконодательствоправа человека
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