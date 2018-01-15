Пайфер: заявление Лаврова о Будапештском меморандуме "абсолютно абсурдное"

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер называет "абсолютно абсурдным" заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, который утверждает, что Россия не нарушала Будапештский меморандум.

Об этом он написал в twitter.

"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не использовать и не угрожать любой силой - не только ядерным оружием, Украине. Лавров не глуп, он это знает ", - написал Пайфер в Twitter.

This assertion by #Russia FM Lavrov is absolutely absurd. Budapest Memorandum requires Moscow not to use or threaten any force -- not just nuclear weapons -- against #Ukraine. Lavrov is not stupid; he knows this. https://t.co/mBNmrcJCSx — Steven Pifer (@steven_pifer) 15 січня 2018 р.

Ранее Лавров заявил, что это Украина нарушила свои обязательства, допустив Майдан, а не Россия – Будапештский меморандум.

По его словам, РФ "не применяла и не угрожала ядерным оружием Украине, поэтому никакого нарушения Будапештского меморандума не произошло".

При этом Лавров утверждает, что Россия "заинтересована в выполнении Минских договоренностей в полном объеме, что вписывается в уважение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба на слова Лаврова процитировал пункт 1 Будапештского меморандума, в котором Россия обязывалась уважать границы Украины, действующие на 1994 год, – то есть включая АРК.