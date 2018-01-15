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Пайфер: заявление Лаврова о Будапештском меморандуме "абсолютно абсурдное"

Понедельник, 15 января 2018, 23:52

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер называет "абсолютно абсурдным" заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, который утверждает, что Россия не нарушала Будапештский меморандум.

Об этом он написал в twitter.

"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не использовать и не угрожать любой силой - не только ядерным оружием, Украине. Лавров не глуп, он это знает ", - написал Пайфер в Twitter.

Ранее Лавров заявил, что это Украина нарушила свои обязательства, допустив Майдан, а не Россия – Будапештский меморандум.

По его словам, РФ "не применяла и не угрожала ядерным оружием Украине, поэтому никакого нарушения Будапештского меморандума не произошло".

При этом Лавров утверждает, что Россия "заинтересована в выполнении Минских договоренностей в полном объеме, что вписывается в уважение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба на слова Лаврова процитировал пункт 1 Будапештского меморандума, в котором Россия обязывалась уважать границы Украины, действующие на 1994 год, – то есть включая АРК.

Темы: Росcияядерное оружиеСША
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