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Пайфер: заява Лаврова про Будапештський меморандум "абсолютно абсурдна"

Понеділок, 15 січня 2018, 23:52

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер називає "абсолютно абсурдною" заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова, який стверджував, що Росія не порушувала Будапештський меморандум.

Про це він написав у twitter.

"Це твердження російського міністра закордонних справ Лаврова абсолютно абсурдне. Будапештський меморандум вимагає від Москви не використовувати і не погрожувати будь-якою силою – не тільки ядерною зброєю Україні. Лавров не дурний, він це знає", – написав Пайфер у Twitter.

Раніше Лавров заявив, що це Україна порушила свої зобов'язання, допустивши Майдан, а не Росія - Будапештський меморандум.

При цьому Лавров стверджує, що Росія "зацікавлена ​​у виконанні Мінських домовленостей у повному обсязі, що вписується в повагу територіальної цілісності України в її нинішніх кордонах, що склалися після референдуму в Криму".

Посол України в Австрії Олександр Щерба на слова Лаврова процитував пункт 1 Будапештського меморандуму, в якому Росія зобов’язувалася поважати кордони України, чинні на 1994 рік, – тобто включно з АРК.

Теми: Росіяядерна зброяСША
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