Пайфер: заява Лаврова про Будапештський меморандум "абсолютно абсурдна"

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер називає "абсолютно абсурдною" заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова, який стверджував, що Росія не порушувала Будапештський меморандум.

Про це він написав у twitter.

"Це твердження російського міністра закордонних справ Лаврова абсолютно абсурдне. Будапештський меморандум вимагає від Москви не використовувати і не погрожувати будь-якою силою – не тільки ядерною зброєю Україні. Лавров не дурний, він це знає", – написав Пайфер у Twitter.

This assertion by #Russia FM Lavrov is absolutely absurd. Budapest Memorandum requires Moscow not to use or threaten any force -- not just nuclear weapons -- against #Ukraine. Lavrov is not stupid; he knows this. https://t.co/mBNmrcJCSx