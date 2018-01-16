Покушение на Осмаева: следствие хочет от РФ имя "чеченского киллера"

Подозреваемый в первом покушении на участников АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву - Артур Денисултанов - не признает своей вины.



Об этом "Украинской правде" рассказал его адвокат Алексей Дрюк, комментируя слова народного депутата Антона Геращенко, что Денисултанов не дает никаких показаний.



"Он отказывается давать показания, которые выгодны украинской стороне, стороне обвинения. А так, то он не против их давать, но его никто не хочет слушать", - заявляет адвокат.



На вопрос, сотрудничает ли Денисултанов со следствием, Дрюк ответил отрицательно:



"Наша позиция такова: нечего с ними сотрудничать, они уже на него повесили ярлык "чеченского киллера".



При этом адвокат отрицает, что его подзащитный вообще стрелял в мужа Окуевой, однако признает, что Денисултанов находился в машине супругов.



"Он никого не собирался убивать. Никакого умысла он не имел. Ни в кого не стрелял и не попадал", - сказал Дрюк, несмотря на обвинения прокуратуры в покушении на Осмаева.



На уточнение, на какой стадии сейчас находится следствие, Дрюк отметил:



"Следствие пока остановлено, пока органы досудебного расследования выясняют, кто он на самом деле такой. У них какие-то доказательства не собраны, и они то останавливают, то возобновляют. Возобновляют исключительно для того, чтобы продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей".



По словам адвоката, прокуратура направила официальный запрос в Российскую Федерацию, чтобы выяснить настоящую фамилию Денисултанова (в материалах дела он фигурирует как Александр Дакар, его также знают по прозвищам: "Динго" и "киллер Кадырова" - ред.).



Дрюк однако выразил сомнение, что российская сторона направит официальный ответ:



"Я думаю, вряд ли они (прокуратура -ред.) что-то получат".



На вопрос, можно ли спрогнозировать, когда дело поступит в суд адвокат сказал:



"Прокурор может его хоть завтра отправлять, но я не знаю, каким образом они будут доказывать вину моего подзащитного".



Как известно, первое нападение на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле. По версии следствия, мужчина назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама - тогда Амина выстрелила в ответ.



Раненых мужчин тогда отправили в больницу.



Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что стрелявший, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины - не Александр Дакар "а совсем другое лицо, регулярно ездившее в Россию для получения инструкций из центра".



По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго".

Напавшему на добровольцев было объявлено подозрение.



На предварительном заседании суда обвиняемый заявил, что Осмаеву действительно угрожает опасность, но не со стороны российских спецслужб. По словам Денисултанова, Осмаев и Окуева причастны к хищению денег, которые направляли представители чеченской диаспоры в поддержку этнического батальона.



Второе нападение на супругов добровольцев было совершено вечером 30 октября 2017 года: у железнодорожного переезда у поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов их автомобиль, Амина Окуева погибла.