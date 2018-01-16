Украина будет работать над скорейшим возвращением заложников - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году Украина будет работать над скорейшим возвращением украинских заложников ОРДЛО и политзаключенных из тюрем РФ.

Об этом он рассказал на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, которая впервые состоялась в Мариинском дворце после его реставрации, передает "Укринформ".

"В этом году мы будем работать для скорейшего возвращения в Украину украинских заложников из оккупированных Донбасса и Крыма. Хотим также вернуть и политических заключенных, содержащихся в России", - подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что украинские политзаключенные в российских тюрьмах также должны как можно быстрее вернуться домой.

Как известно, 27 декабря 2017 года состоялся обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной, домой вернулись 73 украинских заложников.

Позже глава СБУ Василий Грицак заявил, что освобожденных пленных проверят на "связь с РФ"

Также советник президента Юрий Бирюков сообщил, что в отношении 14 из 73 освобожденных на днях заложников ОРДЛО есть уголовные дела по факту дезертирства.