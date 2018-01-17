Закон по Донбассу: осталось 50 поправок и "несколько спорных моментов"

Верховная Рада будет голосовать за законопроект о реинтеграции Донбасса 18 января после рассмотрения 49 поправок и решения нескольких спорных моментов.

Об этом на заседании 17 января заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Коллеги, у нас остается 50 поправок. Эти правки мы завтра утром можем рассмотреть", - сказал Парубий.

В общем, 17 января депутаты прошли 141 правку и остановились на 624-й правке с 673 поданных.

Парубий призвал депутатов и комитет провести консультации, чтобы снять все противоречия.

"Остается менее 50 правок. Есть большая просьба и к комитету, и к инициаторам поправок, чтобы к завтрашнему дню были проведены консультации, чтобы мы могли выйти на согласованную окончательную редакцию голосования данного закона", - сказал спикер.

"Буквально несколько есть спорных моментов в этом законе. Думаю, до завтра, в том числе и во время заседания комитета, можно их обсудить", - сказал Парубий.

Он призвал секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ивана Винника, "максимально провести работу" и подготовиться "перед голосованием зачитать те моменты, по которым был достигнут компромисс и консенсус".

"Я думаю, что в течение получаса – 40 мин мы сможем их (поправки – ред.) рассмотреть и около 10:40 (18 января – ред.) мы сможем выйти на принятие решения", - подытожил Парубий.

Как сообщалось, во время заседания Верховной Рады 16 января нардепы рассмотрели 482 поправки к указанному законопроекту.



Как известно, Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса 6 октября 2017 года.



Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными, а Российскую Федерацию - страной-агрессором.



Из законопроекта убрали упоминание о Минских договоренностях, на чем настаивали многие депутаты.



В пояснительной записке указывается, что этот законопроект принимается для изменения режима АТО и для урегулирования правового статуса "фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

На утреннем заседении 17 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозировал, что голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса состоится 18 января.