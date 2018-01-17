Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон по Донбассу: осталось 50 поправок и "несколько спорных моментов"

Среда, 17 января 2018, 13:16

Верховная Рада будет голосовать за законопроект о реинтеграции Донбасса 18 января после рассмотрения 49 поправок и решения нескольких спорных моментов.

Об этом на заседании 17 января заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Коллеги, у нас остается 50 поправок. Эти правки мы завтра утром можем рассмотреть", - сказал Парубий.

В общем, 17 января депутаты прошли 141 правку и остановились на 624-й правке с 673 поданных.

Парубий призвал депутатов и комитет провести консультации, чтобы снять все противоречия.

"Остается менее 50 правок. Есть большая просьба и к комитету, и к инициаторам поправок, чтобы к завтрашнему дню были проведены консультации, чтобы мы могли выйти на согласованную окончательную редакцию голосования данного закона", - сказал спикер.

"Буквально несколько есть спорных моментов в этом законе. Думаю, до завтра, в том числе и во время заседания комитета, можно их обсудить", - сказал Парубий.

Он призвал секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ивана Винника, "максимально провести работу" и подготовиться "перед голосованием зачитать те моменты, по которым был достигнут компромисс и консенсус".

"Я думаю, что в течение получаса – 40 мин мы сможем их (поправки – ред.) рассмотреть и около 10:40 (18 января – ред.) мы сможем выйти на принятие решения", - подытожил Парубий.

Как сообщалось, во время заседания Верховной Рады 16 января нардепы рассмотрели 482 поправки к указанному законопроекту.

Как известно, Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса 6 октября 2017 года.

Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными, а Российскую Федерацию - страной-агрессором.

Из законопроекта убрали упоминание о Минских договоренностях, на чем настаивали многие депутаты.

В пояснительной записке указывается, что этот законопроект принимается для изменения режима АТО и для урегулирования правового статуса "фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

На утреннем заседении 17 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозировал, что голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса состоится 18 января.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадазаконодательствоДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
19:57
Наиболее рискованные декларации будут поданы к концу кампании – НАПК
Все новости...
Реклама: