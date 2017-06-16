Суд решил начать рассмотрение дела Януковича по сути

Оболонский райсуд Киева постановил начать рассмотрение дела по обвинению Виктора Януковича в государственной измене по сути 26 июня.

Об этом заявил судья Владислав Девятко на подготовительном заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича 16 июня.

"Руководствуясь КПК, назначить судебное разбирательство в отношении Януковича в открытом судебном заседании в 10:00 26 июня", - сказал судья.

В то же время Девятко отметил, что вопрос о рассмотрении дела в заочном судебном заседании не решается на стадии подготовительного судебного заседания.

Ходатайство о заочном суде над Януковичем можно будет решить на этапе рассмотрения дела по существу.

"Судебное разбирательство должны проводить три следственные судьи. Постановление не подлежит обжалованию. Есть разъяснить, что сейчас отсутствуют основания для специального судебного заседания, в следующем судебном заседании можно будет решать этот вопрос", - добавил судья.

Суд определил график рассмотрения дела Януковича о госизмене на лето: 26 июня и 29 июня, 6-го, 12-го и 13-го июля, 3-го, 10-го, 17-го, 23-го и 31-го августа. Планируется, что заседания будут длиться с 10:00 до 17:00 (с перерывом с 13:00 до 14:00).

Как известно, защита Виктора Януковича ранее заявляла, что суд должен вернуть прокурору обвинения экс-президента в государственной измене, а проводить специальное (заочное) рассмотрение дела неуместно.

Украинский генпрокурор объявил подозрение Януковичу в государственной измене и пособничестве России в агрессии против Украины 28 ноября 2016 года после объявления перерыва в Святошинском райсуде Киева, с которым Янукович был на видеосвязи из российского суда как свидетель по делу о преступлениях на Майдане.

27 января 2017 года ГПУ вручила защитникам Януковича и отправила на все известные его адреса новое подозрение, добавив один эпизод.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело Януковича о государственной измене.



ГПУ также обвиняет Януковича в коррупции, злоупотреблении властью – но суд пока рассматривает только дело о госизмене на основании обращения Януковича к российским властям в 2014 году. Дело о преступлениях Януковича против участников Евромайдан ГПУ планирует передать в суд сразу после приговора суда по делу о госизмене.

Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП