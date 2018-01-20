В Одессе пьяный устроил стрельбу из окна по прохожим
В Одессе правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры.
Об этом 20 января сообщил глава облуправления Нацполиции Дмитрий Головин.
По его словам, задержанный во время инцидента находился под хмельком, а для стрельбы использовал винтовку калибра 4,6 мм.
Впоследствии мужчина забаррикадировался в квартире и отстреливался от полицейских при попытке его задержать.
"Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику", - заявил Головин.
#Одеса: #поліція затримала чоловіка, який з вікна квартири почав стрільбу по людях похилого віку 👉🏼 https://t.co/zM1HK2zKWw pic.twitter.com/6RO3nkmuu2— МВС України (@MVS_UA) January 20, 2018
В результате инцидента жертв и пострадавших нет, добавил он. Мужчина задержан.
Позже полиция Одесской области сообщила, что в результате противоправных действий мужчины пострадал один человек и имущество соседей.
Правонарушитель доставлен в Шевченковское отделение полиции.
"По предварительным данным, выстрелы велись из ружья, марка которого устанавливается. В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу. Кроме этого, в помещении злоумышленника обнаружены пиротехнические средства и холодное оружие", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как известно, 19 января произошла перестрелка между правоохранителями и злоумышленником.
Во время перестрелки полицейские застрелили преступника.
Позже в больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.
По предварительным данным, человек, который ранил трех полицейских в Одессе, был известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.