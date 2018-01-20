Геращенко назвал имена киллеров, планировавших его убить

Народный депутат Антон Геращенко утверждает, что киллерам, планировавшим покушение на него год назад, обещали вознаграждение в 50 тысяч долларов.

На своей странице в Facebook депутат также назвал имена преступников – Святослав Жиренко и Дмитрий Якоб.

Они уже год находятся в СИЗО и обвиняются по ст. 112 "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", ст. 115 "Умышленное убийство" и ст. 263 УКУ "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Нардеп отметил, что будет рад, если преступники пойдут на сотрудничество со следствием и предоставят информацию, которая сможет помочь раскрытию и других преступлений российских спецслужб на территории Украины.

"В таком случае я сам буду официально просить суд назначить им минимально возможное наказание", - пообещал он.

Уголовное дело рассматривается Оболонским судом Киева при участии коллегии присяжных. Обвиняемым может грозить пожизненное заключение.

"Общий гонорар за убийство, который пообещали киллерам, должен был составить 50 тысяч долларов", - сообщил Геращенко.

По его словам, для реализации преступного замысла сначала предполагалось использовать огнестрельное оружие, однако потом было решено использовать самодельное взрывное устройство с дистанционным детонатором, которое преступники планировали установить ночью под автомобиль депутата.

"Связной, который был отрекомендован Жиренко и Якобу российскими спецслужбами в качестве помощника по организации моего убийства, был ранее перевербован контрразведчиками и сразу же сообщил в СБУ о приезде киллеров из РФ. Далее задокументировать подготовку к моему убийству было делом техники", - рассказал Геращенко.

По его словам, за время слежки киллеры несколько раз выезжали в РФ в город Белгород для встречи со своим куратором - агентом российских спецслужб Андреем Тихоновым "и ещё одним негодяем, имя которого пока не разглашается".

Также киллеры вели переговоры со своими российскими кураторами через Интернет. Все эти переговоры также задокументированных и переданы в суд.

Геращенко напомнил, что 20 января прошлого года, когда убийцы вышли из дома со взрывным устройством, которое намеревались установить под его автомобиль, они были задержаны спецподразделением СБУ "Альфа" и оперативниками контрразведки.

Как известно, 21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, который планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб.

Исполнители покушения были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья нардепа.

Позже стало известно, что нардеп, на которого планировалось покушение - представитель "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко.

21 июня 2017 года Служба безопасности Украины передала в суд обвинение против 2 подозреваемых в подготовке покушения на депутата Геращенко.

Следствие установило, что покушение на депутата организовал один из активных членов террористической организации самопровозглашенной "ЛНР" во исполнение задания Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Следствие заявляет, что с 28 декабря 2016 года по 19 января 2017 года подозреваемые получили от неустановленных лиц взрывчатое вещество, электродетонатор и магнит для самодельного взрывного устройства.

В августе стало известно, что дело о покушении на Геращенко передано из Печерского в Оболонский райсуд Киева.