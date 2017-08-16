Дело о покушении на Геращенко передали в другой суд

Апелляционный суд Киева поручил Оболонскому районному суду вместо Печерского рассматривать дело о подготовке покушения на депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Антона Геращенко.

Об этом говорится в решении от 7 августа, передают в среду "Українські новини".

Отмечается, что председатель Печерского суда Руслан Козлов попросил Апелляционный суд изменить территориальную подсудность дела.

Причиной этого стало отсутствие необходимого количества присяжных в Печерском райсуде.

Апелляционный суд эту просьбу удовлетворил и передал дело для рассмотрения по сути в Оболонский суд.

Как сообщалось, 21 июня 2017 года Служба безопасности Украины передала в суд обвинение против 2 подозреваемых в подготовке покушения на депутата Геращенко.

Следствие установило, что покушение на депутата организовал один из активных членов террористической организации самопровозглашенной "ЛНР" во исполнение задания Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Следствие заявляет, что с 28 декабря 2016 года по 19 января 2017 года подозреваемые получили от неустановленных лиц взрывчатое вещество, электродетонатор и магнит для самодельного взрывного устройства.

Как известно, 21 января 2017 года Служба безопасности заявила, что предупредила в Киеве покушение на государственного деятеля.

Позже стало известно, что речь идет об Антоне Геращенко.