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Vodafone говорит, что восстановил связь на части оккупированных территорий

Пятница, 19 января 2018, 14:44

Компания Vodafone-Украина заявляет, что возобновила связь на оккупированной территории Луганской области.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе.

"Сообщаем о том, что 19.01 ремонтные работы по восстановлению связи на востоке Украины завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме.

Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам. Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электроснабжение", - сообщили в пресс-службе компании.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь на оккупированных территориях Луганской области, которые отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украине территории – в нерабочем состоянии.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

17 января директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил, что Vodafone планирует восстановить связь в ОРДЛО 18 января.

19 января в комментарии УП Vodafone объяснил, почему восстановление связи в ОРДЛО затягивается.


 

Темы: мобильная связьЛуганск
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