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Данилюк анонсировал возможный выход Украины на международные рынки капитала

Вторник, 23 января 2018, 05:23

В первом полугодии 2018 года Украина может выйти на международный рынок капитала, выпустив евробонды.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передает Reuters.

"Есть финансовые потребности, и, как министр финансов, я должен их удовлетворять. Каждый раз, когда рынки готовы, когда у нас есть оптимальное время, мы должны использовать рынок. У нас есть планы на этот год, и инвесторы ждут нас", -подчеркнул министр.

Данилюк добавил, что возможность выпуска евробондов может появиться до конца июня.

"Получение средств через продажу еврооблигаций не ослабляет стремление страны проводить реформы, которые требует от Киева основной кредитор - Международный валютный фонд", - уточнил политик.

Одно из требований МВФ - создание Антикоррупционного суда. Фонд раскритиковал президентский законопроект и недоволен тем, что документ не гарантирует независимость суда.

"Надеюсь, мы получим документ, который удовлетворит всех. Мы всегда серьезно смотрим на то, что предлагает нам МВФ. Особенно в вопросах, где в Украине меньше опыта. 2018 год - это не конец истории. У нас очень длительное сотрудничество с МВФ. И ясно, что мы будем продолжать работать вместе", - подчеркнул Данилюк.

Как известно, ранее глава Минфина заявил, что МВФ может прекратить сотрудничество с Украиной, если реформы не будут продолжены. 

Темы: Александр ДанилюкМинфин
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