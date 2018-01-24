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Тука: Украинцы пересекали линию разграничения на Донбассе более 11 млн раз

Среда, 24 января 2018, 14:40

В прошлом году граждане Украины пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей около 11,5 миллионов раз.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает  "Интерфакс-Украина".

"В целом за 2017 год около 11,5 млн наших граждан пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей... Юридическая помощь была предоставлена 36 тысячам нашим гражданам, почти 89 тысяч человек обратились в службу занятости", - сказал Тука

Он отметил, что наиболее актуальной для временно перемещенных лиц остается проблема жилья, а также - получение медицинских услуг и трудоустройства.

Ранее сообщалось, что по данным ООН на декабрь 2016 года, количество жертв вооруженного конфликта на востоке Украины достигла почти 10 тысяч человек, а ранения получили более 22 тысяч.

Министерство обороны Украины в апреле 2017 года сообщило, что из военнослужащих погибли 2652 человек, ранены 9578 человек.

Кроме того, с Донбасса выехали более 1,6 миллиона переселенцев, свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.

Украинская правда
Темы: ТукаДонецкая областьЛуганская областьпереселенцыДонбасс
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