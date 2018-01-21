Геращенко: Боевикам передали помилованную женщину - для дальнейшего освобождения заложников

Представителям ОРДЛО передали женщину, указ о помиловании которой для продолжения процесса освобождения заложников подписал президент Петр Порошенко.

Об этом сообщила представитель президента Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске, вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Передача состоялась 21 января на КПВВ "Майорск".

"Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минськои группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного. ... Больше никаких деталей и фамилий", - отметила Геращенко.

"Также есть поручение от президента, что очередная волна освобождения наших бойцов должна пройти как можно быстрее. Прилагаем все усилия", - добавила она.

Она также отметила, что помилованная женщина "обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть маленький ребенок".

"Президент пошел на гуманитарный шаг помилования - для освобождения наших заложников", - подчеркнула Геращенко.

Как известно, первый большой этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человека, а забрала 73 человека.

18 января 2018-го п редставители Украины и о тдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись новыми списками удерживаемых лиц для дальнейшего обмена.

Как отметила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер, "освобождение должно состояться в кратчайшие сроки".

15 января Геращено сообщала, что в ближайшее время президент Украины планирует помиловать женщину - гражданку К, которая осуществила серьезное преступление против государства Украина, для продовженння работы по освобождению украинских военных, содержащихся боевиками на оккупированных территориях.

20 января Геращенко сообщила, что президент Петр Порошенко помиловал указанную особу.

Украинская правда