Дело против Шабунина рассмотрят 30 января

Дело против председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина рассмотрят 30 января в Днепровском районном суде.

Об этом сообщается на сайте ЦПК.

"Дело будет рассматривать судья Козачук Елена Днепровского районного суда. Соответствующая информация появилась на портале судебной власти. Дата первого судебного заседания назначена на 30 января 2018 года в 14.30 по адресу: г. Киев, ул. Кошица, 5, каб. 103", - говорится в сообщении.

Шабунина обвиняют в нанесении телесных повреждений средней тяжести журналисту - ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса.

"Политическая мотивированность дела очевидна для всех", - считает адвокат Шабунина Елена Щербань.

"Уголовное производство в отношении фальсификации медэкспертизы, на основе которой "шьют" дело, никто вообще не расследует, зато здесь мы видим стремительное продвижение дела при полном отсутствии доказательной базы", - утверждает она.

В ЦПК отмечают, что по данным медицинской экспертизы, перелом стенки гайморовой пазухи, на который ссылаются следователи, врачи обнаружили через 12 дней после инцидента.

"Мало того, перелом был зафиксирован с противоположной стороны от той, в которую был осуществлен удар, зафиксированный на видео", - рассказывают в ЦПК.

Как известно, 8 июня 2017 года "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", у Днепровского военкомата Киева.



Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Председатель же ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.



Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.



2 августа стало известно, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

15 января 2018 года Шабунина и Филимоненко вызывали на допрос по этому делу в Днепровское райотделение полиции Киева. Юрист ЦПК считает, чтоименно на допросе полиция пришла к выводу, что Филимоненко былжурналистом.



Но в центре говорят, что Филимоненко, который называет себя журналистом, более известен своими многими провокационными роликами, а не журналистскими материалами.

Позже следствие переквалифицировало дело против Виталия Шабунина с телесного повреждения гражданина на избиение журналиста, что предусматривает до 5 лет тюрьмы.