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Справу проти Шабуніна розглянуть 30 січня

Четвер, 25 січня 2018, 20:53

Справу проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна розглянуть 30 січня у Дніпровському районному суді.

Про це повідомляється на сайті ЦПК.

"Справу  розглядатиме суддя Козачук Олена Дніпровського районного суду. Відповідна інформація з’явилася  на порталі судової влади. Дата першого судового засідання призначена на 30 січня 2018 року о 14.30 за адресою:  м.Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 103", - йдеться у повідомленні.

Шабуніна звинувачують у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості журналісту – ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу.

"Політична вмотивованість справи є очевидною для всіх, – вважає адвокат Шабуніна Олена Щербан.

"Кримінальне провадження щодо фальсифікації медекспертизи, на основі якої "шиють" справу, ніхто взагалі не розслідує, натомість тут ми бачимо стрімке просування справи при повній відсутності доказової бази", – стверджує вона.

У ЦПК зазначають, що за даними медичної експертизи, перелом стінки гайморової пазухи, на який посилаються слідчі, лікарі виявили через 12 днів після інциденту.

"Мало того, перелом був зафіксований з протилежної сторони від тієї, в яку був здійснений удар, зафіксований на відео", - розповідають у ЦПК.

Як відомо, 8 червня 2017 року "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

15 січня 2018 року Шабуніна та Філімоненка викликали на допит у цій справі до Дніпровського районного відділку поліції Києва. Юрист ЦПК вважає, що саме на допиті поліція дійшла висновку, що Філімоненко був журналістом.

Але у центрі кажуть, що Філімоненко, який називає себе журналістом, більш відомий своїми багатьма провокативними роликами, а не журналістськими матеріалами.

Пізніше слідство перекваліфікувало справу проти Віталія Шабуніна з тілесного ушкодження громадянина на побиття журналіста, що передбачає до 5 років в'язниці.

Теми: судскандалкорупція
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