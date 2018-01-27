Трамп не встретился с Порошенко в Давосе из-за нехватки времени

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Суббота, 27 января 2018, 04:15

Президент США Дональд Трамп не встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Давосе из-за нехватки времени.

Об этом в Twitter сообщила журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан.

"Во время встречи с Порошенко госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил ему, что Трамп уже улетел в Вашингтон. Он хотел встретиться с украинским президентом, но ему не хватило времени", - написала журналистка.

Как известно, ранее глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал встречу Порошенко и Трампа в Давосе.

"О чем можно говорить в формате совместной встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем", - отметил Климкин.

Как сообщалось, 20 июня 2017 года Порошенко встретился с Трампом в Вашингтоне. По словам Порошенко, во время встречи было отмечено, что США поддерживают и "остаются преданными Минским договоренностям".

Темы: Трамп Порошенко
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