Трамп не встретился с Порошенко в Давосе из-за нехватки времени

Президент США Дональд Трамп не встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Давосе из-за нехватки времени.

Об этом в Twitter сообщила журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан.

Secretary Tillerson remains in Davos & just met with Ukraine’s @poroshenko. Tillerson told him that @POTUS wanted to meet with him too but did not have time. @POTUS is already wheels up to Washington. #wef2018