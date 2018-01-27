Трамп не зустрівся з Порошенком у Давосі через брак часу

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Субота, 27 січня 2018, 04:15

Президент США Дональд Трамп не зустрівся зі своїм українським колегою Петром Порошенком у Давосі через брак часу.

Про це у Twitter повідомила журналістка телеканалу CBS Маргарет Бреннан.

"Під час зустрічі з Порошенком держсекретар США Рекс Тіллерсон пояснив йому, що Трамп уже полетів до Вашингтона. Він хотів зустрітися з українським президентом, але йому не вистачило часу", - написала журналістка.

Як відомо, раніше голова МЗС України Павло Клімкін анонсував зустріч Порошенка і Трампа у Давосі. 

"Про що можна розмовляти у форматі спільної зустрічі? Ну, звичайно, вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання і дуже чутливі питання у форматі якомусь дуже загальному", - зазначив Клімкін.

Як повідомлялось, 20 червня 2017 року Порошенко зустрівся з Трампом у Вашингтоні. За словами Порошенка, під час зустрічі було наголошено, що США підтримують і "залишаються відданими Мінським домовленостям".

Теми: Трамп Порошенко
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