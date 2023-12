Трамп не зустрівся з Порошенком у Давосі через брак часу

Президент США Дональд Трамп не зустрівся зі своїм українським колегою Петром Порошенком у Давосі через брак часу.

Про це у Twitter повідомила журналістка телеканалу CBS Маргарет Бреннан.

Secretary Tillerson remains in Davos & just met with Ukraine’s @poroshenko. Tillerson told him that @POTUS wanted to meet with him too but did not have time. @POTUS is already wheels up to Washington. #wef2018