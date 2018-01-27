Трамп не зустрівся з Порошенком у Давосі через брак часу

Президент США Дональд Трамп не зустрівся зі своїм українським колегою Петром Порошенком у Давосі через брак часу.

Про це у Twitter повідомила журналістка телеканалу CBS Маргарет Бреннан.

Secretary Tillerson remains in Davos & just met with Ukraine’s @poroshenko. Tillerson told him that @POTUS wanted to meet with him too but did not have time. @POTUS is already wheels up to Washington. #wef2018 — margaret brennan (@margbrennan) January 26, 2018

"Під час зустрічі з Порошенком держсекретар США Рекс Тіллерсон пояснив йому, що Трамп уже полетів до Вашингтона. Він хотів зустрітися з українським президентом, але йому не вистачило часу", - написала журналістка.

Як відомо, раніше голова МЗС України Павло Клімкін анонсував зустріч Порошенка і Трампа у Давосі.

"Про що можна розмовляти у форматі спільної зустрічі? Ну, звичайно, вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання і дуже чутливі питання у форматі якомусь дуже загальному", - зазначив Клімкін.

Як повідомлялось, 20 червня 2017 року Порошенко зустрівся з Трампом у Вашингтоні. За словами Порошенка, під час зустрічі було наголошено, що США підтримують і "залишаються відданими Мінським домовленостям".