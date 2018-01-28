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У Манафорта в Украине было "теневое правительство" и влияние в каждом министерстве - The Atlantic

Воскресенье, 28 января 2018, 20:59
У Манафорта в Украине было теневое правительство и влияние в каждом министерстве - The Atlantic

Бывший политтехнолог и советник экс-президента Виктора Януковича Пол Манафорт в период его работы в Украине имел "теневое правительство" и влияние на каждое министерство тогдашнего Кабмина.

Об этом речь идет в расследовании, опубликованном в издании The Atlantic под авторством Френка Фоера - американского публициста и автора расследований про Манафорта. 

Как отмечает Фоер, о таком влиянии Манафорта на украинский истеблишмент заявлял один из его заместителей и и партнер по бизнесу Рик Гейтс, говоря о группе лоббистов времен Януковича из Вашингтона.

"Вы должны понимать, что мы работаем в Украине долгое время, и у Пола есть целая отдельная теневая правительственная структура ... В каждом министерстве у него был (свой) человек", - заявил Гейтс. 

Как отмечает автор расследования, "только небольшая горстка американских нефтяников могла утверждать, что когда-либо имела такое влияние в другом государстве". 

Фоер отмечает, что Манафорт почти 10 лет "рассчитывал в первую очередь только на одного клиента, чрезвычайно прибыльного" - Януковича.

"Он был главным политическим стратегом для человека, ставшего президентом Украины, с которым он развил очень личные отношения. Манафорт плавал голым со своим боссом после посещения бани, играл в теннис вместе с ним в имении (Межигорье), заявляя потом, что "конечно, позволил ему победить", и выступал в качестве арбитра власти", - пишет Фоер. 

По его словам, когда Манафорт начал работать с Януковичем, "люди избегали его, он был радиоактивным".

Очевидно, что к преображению Януковича Манафорт имел непосредственное отношение.

"Он ухаживал за ним... Янукович и Манафорт стали подобными. Он (Манафорт) заставлял Януковича носить те же костюмы, что и он, и зачесывать волосы назад, как и он. Янукович был "деревянным" - публично и наедине, но Манафорт научил его улыбаться и разговаривать. Он сделал это спокойно, "с заднего сиденья", сделал это очень элегантно", - пишет Фоер. 

Автор расследования отмечает, что после победы "Партии регионов" на парламентских выборах "олигархи, которые финансировали ее, с огромным уважением относились к Манафорту", оплачивая его услуги, несмотря на то, что запрашиваемые суммы были больше, чем Манафорт получал до работы в Украине. 

После победы Януковича на выборах в 2010 году Манафорт получил "привилегии" - появляться в кабинетах власти в любое время.

"По мере того, как Янукович укреплялся в президентском кресле, он все больше отстранялся от советников. Манафорт при этом знал, как на него влиять. Бывший пресс-секретарь главы МИД Олег Волошин рассказал, что министр  (Константин Грищенко - ред.) в конечном итоге обратился к Манафорту с просьбой сообщить и аргументировать Януковичу внешнеполитические приоритеты от его имени. "Янукович послушает его, тогда как наши аргументы будут проигнорированы", сказал Волошин", - отмечает Фоер. 

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичПол Манафорт
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