Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Координационный штаб по делу Ноздровской будет заседать ежедневно

Пятница, 5 января 2018, 00:45
Координационный штаб по делу Ноздровской будет заседать ежедневно

4 января в Вышгороде прошло первое заседание специального координационного штаба по расследованию убийства юристки Ирины Ноздровской.

На нем определили дальнейшие направления работы и заявили, что заседания будут проходить ежедневно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Совещание состоялось под председательством первого заместителя главы Нацполиции – начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с участием заместителя главы Нацполиции  начальника Главного следственного управления Виталия Невгада, начальников структурных подразделений аппарата криминальной полиции и руководства полиции Киевской области",  говорится в сообщении.

Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия этого преступления.

Он также сообщил, что в таком формате заседания будут проходить ежедневно.

Полиция просит граждан, которые, возможно, стали свидетелями убийства Ноздровскойили или располагают существенной информацией, которая могла бы помочь следствию, сообщать по телефонам: (050) 418 42 34 и (044) 256 10 63.

Ранее для расследования дела об убийстве Ирины Ноздровской создали усиленную следственно-оперативную группу.

Как известно, 1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой полиция объявила 30 декабря.

2 января около 250 блогеров, журналистов, общественных активистов и просто неравнодушных людей собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области, требуя найти убийц правозащитницы.

Читайте также: "Дело Ноздровской. Кто желал смерти правозащитнице"

По предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Однако по просьбе родственников тело женщины направили на дополнительную комплексную экспертизу.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

Активисты сообщали, что тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский райсуд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствополицияКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
убийство
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Последние новости
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
Все новости...
Реклама: