Координационный штаб по делу Ноздровской будет заседать ежедневно

4 января в Вышгороде прошло первое заседание специального координационного штаба по расследованию убийства юристки Ирины Ноздровской.

На нем определили дальнейшие направления работы и заявили, что заседания будут проходить ежедневно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Совещание состоялось под председательством первого заместителя главы Нацполиции – начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с участием заместителя главы Нацполиции – начальника Главного следственного управления Виталия Невгада, начальников структурных подразделений аппарата криминальной полиции и руководства полиции Киевской области", – говорится в сообщении.

Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия этого преступления.

Он также сообщил, что в таком формате заседания будут проходить ежедневно.

Полиция просит граждан, которые, возможно, стали свидетелями убийства Ноздровскойили или располагают существенной информацией, которая могла бы помочь следствию, сообщать по телефонам: (050) 418 42 34 и (044) 256 10 63.

Ранее для расследования дела об убийстве Ирины Ноздровской создали усиленную следственно-оперативную группу.

Как известно, 1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой полиция объявила 30 декабря.

2 января около 250 блогеров, журналистов, общественных активистов и просто неравнодушных людей собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области, требуя найти убийц правозащитницы.

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По предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Однако по просьбе родственников тело женщины направили на дополнительную комплексную экспертизу.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

Активисты сообщали, что тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский райсуд.