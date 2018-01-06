На Львовщине 38 работников предприятия госпитализированы с корью

На Львовщине 38 работников крупного предприятия были госпитализированы с корью.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на данные ГУ Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Речь идет о сотрудниках завода компании Fujikura во Львовской области, на предприятии работает более 1 тыс. человек.

Госпитализация длится 17 декабря - 5 января. По состоянию на 6 января на лечении находится 26 человек, 12 выписали из больницы.

Среди пострадавших - жители Львова (26), 11 - жители Львовской области, 1 - житель Хмельницкой области.