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На Львовщине 38 работников предприятия госпитализированы с корью

Суббота, 6 января 2018, 13:48

На Львовщине 38 работников крупного предприятия были госпитализированы с корью.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на данные ГУ Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Речь идет о сотрудниках завода компании Fujikura во Львовской области, на предприятии работает более 1 тыс. человек.

Госпитализация длится 17 декабря - 5 января. По состоянию на 6 января на лечении находится 26 человек, 12 выписали из больницы.

Среди пострадавших - жители Львова (26), 11 - жители Львовской области, 1 - житель Хмельницкой области.

Темы: Львовщиназдоровье
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