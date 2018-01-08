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Аброськин заявил о продвижении дела Ноздровской без поддержки общественности

Понедельник, 8 января 2018, 00:54
Аброськин заявил о продвижении дела Ноздровской без поддержки общественности

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела продвигается.

Об этом он написал в facebook.

Он сообщил, что 7 января вечером в Вышгородском отделе полиции подвели итог работы всех полицейских подразделений, которые были задействованы для раскрытия убийства Ирины Ноздровской.

"Этот дерзкое преступление должно быть раскрыто и лицо, совершившее его, должно предстать перед судом. Сейчас без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы", - написал он.

Аброськин выразил благодарность своим подчиненным, которые, по его словам, делают все для установления и задержания лица, совершившего это преступление, "несмотря на праздники, свое свободное время и личную жизнь".

Как сообщалось, Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ранее дочь убитой правозащитницы Анастасия заявила, что дело о смерти Ноздровской должен контролировать народ. Она надеется, что давление людей на власть не даст правоохранителям спустить на тормозах это расследование.

Также она сказала, что сомневается в качестве расследование убийства матери и в правоохранительной системе в целом.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

Читайте также материал УП "Дело Ноздровской. Кто желал смерти правозащитнице"

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Темы: убийствоМВДполиция
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