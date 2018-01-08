Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской

Полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом вечером 8 января сообщил первый замглавы МВД Сергей Яровой.

"Он задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины", - отметил Яровой.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что подробности задержания и другие детали будут обнародованы 9 января, после окончания следственный действий.

Да, полиция задержала подозреваймого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра.

Полицейских благодарю за службу! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) January 8, 2018

Как отметил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения - от станции метро "Героев Днепра" до поселка Демидов Киевской области.

Правоохранители также установили и опросили всех 6 водителей маршрутных автобусов, которые в промежутке с 17:00 до 18:00 двигались по указанному маршруту, провели поквартирные и подомовые обходы, опросив более тысячи жителей с.Демидов.

Продолжаются активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных свидетелей и очевидцев, которые могли передвигаться вместе с Ноздровской, чтобы получить дополнительную доказательную базу по этому делу.

В уголовном производстве по факту убийства Ноздровской назначено значительное количество криминалистических экспертиз. Результаты самых необходимых из них планируют получить уже в ближайшее время, добавил Аброськин.

Заместитель председателя Нацполиции Виталий Невгад отметил, что в настоящее время проводится проверка показаний задержанного подозреваемого в части его причастности к указанному преступлению.

"Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов - для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отслеживать ее (Ноздровской) движение, нахождение в определенном месте, доказательство мотивов и механизма совершения данного преступления", - отметил Невгад.

Он также добавил, что проверка полученной информации в ходе следственных действий позволит быть уверенным в том, что задержано именно лицо, виновное в совершении убийства, а также доказать его вину в этом.

В свою очередь советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что задержанный подозреваемый находится под стражей.

"Объективно подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан сотрудниками Нацполиции", - заявил он.

"Остальную информацию правоохранители предоставят чуть позже. Продолжаются следственные действия в расследовании этого преступления (убийства)", - добавил Шкиряк.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Похороны Ноздровской состоятся 9 января, сообщила ее дочь Анастасия.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

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Украинская правда