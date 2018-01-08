Стало известно, когда похоронят Ноздровскую

Похороны убитой в Киевской области юристки Ирины Ноздровской состоится во вторник, 9 января.

Об этом дочь погибшей Анастасия Ноздровская сообщила в facebook.

"Похороны во вторник", -написала она, уточнив в комментариях, что люди будут собираться на 10-11 часов утра в селе Демидов.

Ранее дочь убитой правозащитницы заявила, что дело о смерти Ноздровской должен контролировать народ. Она надеется, что давление людей на власть не даст правоохранителям спустить на тормозах это расследование.

Также она сказала, что сомневается в качестве расследование убийства матери и в правоохранительной системе в целом.

В свою очередь, первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что дело продвигается без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции, работает, "несмотря на праздники".

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Нацполиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока у них нет ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

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