Суд обязал Пинзеника опровергнуть ложь о ЦПК

Нардеп от "Народного фронта" Павел Пинзеник обязан публично опровергнуть недостоверную информацию о Центре противодействия коррупции, озвученную им на брифинге 23 мая 2017 года.

Такое решение вынес Апелляционный суд 30 января, сообщает ЦПК в Twitter.

"Депутату Пинзенику придется не только публично опровергнуть ложь о ЦПК, но и оплатить судебный сбор в размере 16 тысяч гривен. А еще мы ожидаем закрытия уголовного производства против нас, которое как раз и возбудили на основании заявлений нардепа", - говорится в сообщении ЦПК.

Согласно решению суда, заявления Пинзеника об отмывании средств членами ЦПК, признаны "недостоверными и порочащими деловую репутацию организации", а также порочащими честь и достоинство Виталия Шабунина как руководителя ОО "Центр противодействия коррупции", Александры Устиновой и Дарьи Каленюк.

"Обязать Пинзеника Павла в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда опровергнуть недостоверную информацию путем объявления в эфире парламентского телеканала "Рада" в программе "Брифинги" резолютивной части решение суда", - говорится в тексте постановления суда.

Как известно, 23 мая 2017 года народный депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник заявил, что будет просить проверить деятельность ОО "Центр противодействия коррупции" относительно отмывания средств. В ЦПК заявили, что будут судиться с нардепом.

Пинзеник обосновал свое обвинение материалам расследования, которое, по его словам, провело общественное объединение "Национальный интерес Украины". Он также хотел, чтобы ЦПК лишили статуса неприбыльной организации.

При этом страница Facebook главы "Национального интереса Украины" Василия Апасова свидетельствовала, что сайт этой организации был создан лишь за день до выступления Пинзеника – 22 мая. Причем на нем имелись материалы только одного расследования – против ЦПК.

Кроме того, журналисты выяснили, что "Национальный интерес Украины" имеет связь с БПП.

Свою поддержку Центру противодействия коррупции уже выразило посольство США в Украине и международный фонд "Видродження".

ЦПК обвинил в организации информкампании против своих активистов экс-нардепа "Народного фронта" Николая Мартыненко, парламентария от БПП Игоря Кононенко и экс-министра экологии Николая Злочевского.

После этого производство против ЦПК открыла Государственная фискальная служба. Позже выяснилось, что дело передали в Генеральную прокуратуру, а затем в черкасскую.

В ЦПК все это расценивают это как давление.