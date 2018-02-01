Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России Грибу отказали в апелляции, его состояние ухудшилось

Четверг, 1 февраля 2018, 14:12
В России Грибу отказали в апелляции, его состояние ухудшилось

Российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей украинцу Павлу Грибу, который содержится в СИЗО Краснодара.

Об этом "Украинской правде" сообщила сестра парня Ольга Гриб.

"Сегодня, 1 февраля, в нарушение всех сроков, состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения для Павла. Адвокат о судебном заседании узнал случайно, за сутки", - сказала Ольга Гриб.

По ее словам, это было сделано с целью, чтобы родители не успели приехать на заседание суда.

"По информации адвоката, у Павла очень изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе. Общее депрессивное состояние, как следствие усиления психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО ", - сообщила сестра удерживаемого.

Она добавила, что у ее брата нет ни лекарств, ни хотя бы минимального диетического питания, в котором он нуждается по состоянию здоровья.

"Внутреннее кровотечение может открыться в любое время. Профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет. Оказать медицинскую помощь никто не сможет", - сказала Ольга Гриб.

Она уверена, что каждый день в СИЗО может быть последним для ее брата.

Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца написала в Twitter, что Украина требует от РФ предоставить доступ украинских врачей к Грибу.

Ранее сообщалось, что 6 октября 2017 года ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба, который страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья парня до 16 октября этого года.

В связи с этим, Генконсульство Украины направило повторное обращение к российской стороне о возможности обследования юноши с 12 по 15 октября.

Позже в РФ ответили, что в украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

Однако, так и не получив ответа, решило отправить группу врачей к Грибу самовольно. но их не пустили к украинцу.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца  российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияполитзаключенныесударест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Росcия
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: