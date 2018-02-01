В России Грибу отказали в апелляции, его состояние ухудшилось

Российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей украинцу Павлу Грибу, который содержится в СИЗО Краснодара.

Об этом "Украинской правде" сообщила сестра парня Ольга Гриб.

"Сегодня, 1 февраля, в нарушение всех сроков, состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения для Павла. Адвокат о судебном заседании узнал случайно, за сутки", - сказала Ольга Гриб.

По ее словам, это было сделано с целью, чтобы родители не успели приехать на заседание суда.

"По информации адвоката, у Павла очень изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе. Общее депрессивное состояние, как следствие усиления психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО ", - сообщила сестра удерживаемого.

Она добавила, что у ее брата нет ни лекарств, ни хотя бы минимального диетического питания, в котором он нуждается по состоянию здоровья.

"Внутреннее кровотечение может открыться в любое время. Профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет. Оказать медицинскую помощь никто не сможет", - сказала Ольга Гриб.

Она уверена, что каждый день в СИЗО может быть последним для ее брата.

Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца написала в Twitter, что Украина требует от РФ предоставить доступ украинских врачей к Грибу.

З огляду на важкий стан здоров'я П.Гриба вкотре вимагаємо від РФ надати доступ українських лікарів до Гриба. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) February 1, 2018

Ранее сообщалось, что 6 октября 2017 года ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба, который страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья парня до 16 октября этого года.

В связи с этим, Генконсульство Украины направило повторное обращение к российской стороне о возможности обследования юноши с 12 по 15 октября.

Позже в РФ ответили, что в украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

Однако, так и не получив ответа, решило отправить группу врачей к Грибу самовольно. но их не пустили к украинцу.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.