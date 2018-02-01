Милитаризованные формирования будут караться законом - Князев

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что общественные организации не имеют права на патрулирование улиц страны и за нарушение закона будут привлечены к ответственности.

Об этом он сказал во время брифинга 1 февраля, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Национальная полиция - государственный вооруженный орган, у которого есть основная задача - охрана общественного порядка, защита общества в пределах тех полномочий, которые прописаны в Законе "О Национальной полиции"", - сказал Князев.

По его словам, у Нацполиции есть преференция на обеспечение правопорядка.

"В обеспечении правопорядка полиции оказывают помощь Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Вооруженные Силы в пределах своих полномочий. Все другие общественные формирования не имеют права на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона", - отметил глава Нацполиции.

Князев добавил, что если какая-либо ОО нарушит соответствующий закон, ее организаторы будут привлечены к административной или уголовной ответственности.

Как известно, 28 января в Киеве партия "Национальный корпус" устроила присягу представителей "Национальных дружин".

Министр внутренних дел Арсен Аваков отмечает, что такие дружины могут существовать как общественные организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.