В Италии прошли многотысячные демонстрации против расизма

В итальянском городе Мачерата, где неделей ранее мужчина открыл огонь по африканским мигрантам, состоялась акция против расизма.

Об этом пишет DW.com.

По данным организаторов мероприятия, в 43-тысячном городе на демонстрацию вышли до 30 тысяч человек.

Официальных цифр пока нет, МВД Италии сообщило, что акция прошла мирно. Аналогичные шествия состоялись и в других городах страны, передает агентство AFP. В Пьяченце демонстрация переросла в беспорядки.

An anti-fascist demonstration takes place in Italy, one week after a suspected racist attacker shot and wounded six migrants pic.twitter.com/Eb3El9ojuW