В Италии прошли многотысячные демонстрации против расизма

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Воскресенье, 11 февраля 2018, 06:23

В итальянском городе Мачерата, где неделей ранее мужчина открыл огонь по африканским мигрантам, состоялась акция против расизма. 

Об этом пишет DW.com.

По данным организаторов мероприятия, в 43-тысячном городе на демонстрацию вышли до 30 тысяч человек.

Официальных цифр пока нет, МВД Италии сообщило, что акция прошла мирно. Аналогичные шествия состоялись и в других городах страны, передает агентство AFP. В Пьяченце демонстрация переросла в беспорядки.

3 февраля в центре Мачераты мужчина из проезжающей машины открыл стрельбу по группе людей. Все шестеро пострадавших - пять мужчин и одна женщина - оказались выходцами из африканских стран. Некоторые из них подали заявку на получение статуса беженца, другие проживают в Италии уже давно, уточнили в полиции.

По подозрению в нападении был задержан 28-летний гражданин Италии, его обвиняют в кровавой расправе, совершенной на почве расизма.

Сообщается, что задержанный выдвигал свою кандидатуру на муниципальных выборах 2017 года от популистской партии "Лига Севера".

Подозреваемый рассказал полиции, что незадолго до нападения услышал по радио об убийстве 18-летней девушки, совершенном в Мачерате несколькими днями ранее. По тому делу был задержан гражданин Нигерии.

Темы: Италия беженцы миграция расизм
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