В Італії пройшли багатотисячні демонстрації проти расизму

В італійському місті Мачерата, де тижнем раніше чоловік відкрив вогонь по африканських мігрантах, відбулася акція проти расизму.

Про це пише DW.com.

За даними організаторів заходу, в 43-тисячному місті на демонстрацію вийшли до 30 тисяч осіб.

Офіційних цифр поки немає, МВС Італії повідомило, що акція пройшла мирно. Аналогічні ходи відбулися і в інших містах країни, передає агентство AFP. В П'яченці демонстрація переросла в заворушення.

An anti-fascist demonstration takes place in Italy, one week after a suspected racist attacker shot and wounded six migrants pic.twitter.com/Eb3El9ojuW