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В Італії пройшли багатотисячні демонстрації проти расизму

Неділя, 11 лютого 2018, 05:23

В італійському місті Мачерата, де тижнем раніше чоловік відкрив вогонь по африканських мігрантах, відбулася акція проти расизму.

Про це пише DW.com.

За даними організаторів заходу, в 43-тисячному місті на демонстрацію вийшли до 30 тисяч осіб.

Офіційних цифр поки немає, МВС Італії повідомило, що акція пройшла мирно. Аналогічні ходи відбулися і в інших містах країни, передає агентство AFP. В П'яченці демонстрація переросла в заворушення.

3 лютого в центрі Мачерата чоловік відкрив стрілянину по групі людей, проїзджаючи повз на машині. Всі шестеро постраждалих - п'ять чоловіків і одна жінка - виявилися вихідцями з африканських країн. Деякі з них подали заявку на отримання статусу біженця, інші проживають в Італії вже давно, уточнили в поліції.

За підозрою в нападі був затриманий 28-річний громадянин Італії, його звинувачують у кривавій розправі, здійсненій на ґрунті расизму.

Повідомляється, що затриманий висував свою кандидатуру на муніципальних виборах 2017 року від популістської партії "Ліга Півночі".

Підозрюваний розповів поліції, що незадовго до нападу почув по радіо про вбивство 18-річної дівчини, скоєне  в Мачераті декількома днями раніше. У тій справі був затриманий громадянин Нігерії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіябіженціміграціярасизм
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