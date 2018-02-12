В Раменском районе Подмосковья нашли второй черный ящик самолета Ан-148, разбившегося накануне.

Об этом сообщил "РИА Новости" представитель оперативного штаба на месте падения .



По его словам, бортовой речевой самописец находится в "удовлетворительном состоянии".

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщал "Газете.Ru", что пилот Ан-148 сообщил диспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.

Однако в Жуковском опровергают эту информацию, отмечая, что запрос на аварийную посадку от Ан-148 к ним не поступал, пишет "Новая газета".

В Следственном комитете РФ также подтверждают, что никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.

Как известно, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Погиб 71 человек: на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

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