На месте падения Ан-148 в России нашли второй черный ящик

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Понедельник, 12 февраля 2018, 10:01

В Раменском районе Подмосковья нашли второй черный ящик самолета Ан-148, разбившегося накануне.

Об этом сообщил "РИА Новости" представитель оперативного штаба на месте падения .

По его словам, бортовой речевой самописец находится в "удовлетворительном состоянии".

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщал "Газете.Ru", что пилот Ан-148 сообщил диспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.

Однако в Жуковском опровергают эту информацию, отмечая, что запрос на аварийную посадку от Ан-148 к ним не поступал, пишет "Новая газета".

В Следственном комитете РФ также подтверждают, что никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.

Как известно, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Погиб 71 человек: на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц"

Международный олимпийский комитет выделил в олимпийской деревне в Пхёнчхане зону траура и выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа российского лайнера, сообщает DW.

Темы: катастрофы Росcия авиа
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