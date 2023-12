В Раменском районе Подмосковья нашли второй черный ящик самолета Ан-148, разбившегося накануне.

Об этом сообщил "РИА Новости" представитель оперативного штаба на месте падения .



По его словам, бортовой речевой самописец находится в "удовлетворительном состоянии".

В то же время, "Интерфакс" сообщает, что найден лишь первый черный ящик.

"Внешне он имеет механические повреждения наружного контура, однако информация может быть сохранной, это установит МАК (Межгосударственный авиационный комитет – ред.)", – сказал собеседник агентства в оперативном штабе .

Он сообщил, что найденный накануне предмет "черным ящиком" не является.

"Накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном. Самописцем он не является. Продолжаются поиски второго самописца" - сказал собеседник в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщал "Газете.Ru", что пилот Ан-148 сообщил диспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.

Однако в Жуковском опровергают эту информацию, отмечая, что запрос на аварийную посадку от Ан-148 к ним не поступал, пишет "Новая газета".

В Следственном комитете РФ также подтверждают, что никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.

Как известно, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Погиб 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц"

Международный олимпийский комитет выделил в олимпийской деревне в Пхёнчхане зону траура и выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа российского лайнера, сообщает DW.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей неподалеку от Москвы.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow