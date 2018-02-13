ВСУ в 2017 году продвинулись на фронте на 10 километров - Турчинов

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Вторник, 13 февраля 2018, 05:56

Вооруженные силы Украины в зоне боевых действий на Донбассе в 2017 году продвинулись на 10 и более километров и значительно улучшили свои позиции.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью Громадському.

"Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт", - отметил Турчинов.

По словам секретаря Совета нацбезопасности, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для боевиков и российских войск "закончились фиаско".

"Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась", - сказал он.

Темы: АТО Донбасс СНБО Турчинов
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