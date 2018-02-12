Саакашвили задержали в киевском ресторане

Экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из лидеров "РНС" Юрий Деревянко.

"Неизвестные задержали Саакашвили в ресторане "Cулугуни" в Музейном переулке. Схватили и увезли в неизвестном направлении на микроавтобусе", - сказал он.

Деревянко добавил, что Саакашвили увезли на "белом бусике с номером АА0121СН".

Администрация ресторана "Сулугуни" подтвердила "Украинской правде", что в заведении находился Саакашвили, и что силовики проводили задержание. Сейчас все правоохранители покинули помещение.

Сообщается, что Саакашвили задержали люди в масках и с надписями на куртках "Государственная пограничная служба".

На Facebook-странице Саакашвили появилось видео задержания.

В СБУ сообщили УП, что Саакашвили не задерживали.

В Госпогранслужбе обещали прокомментировать в ближайшее время.

В Генпрокуратуре отметили, что никакого отношения к задержанию Саакашвили не имеют.

Как известно, 9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.

Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человекомВиктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.



Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.