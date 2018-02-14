Шепелеву сломали не только челюсть: появились новые детали задержания

После задержания экс-нардепа от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева оказалось, что у него сломаны челюсть и нос.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Медики установили, что у Шепелева сломаны челюсть и нос, кроме других телесных повреждений, которые можно предварительно квалифицировать как средней тяжести повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья", - отметил чиновник.

По его словам, на вид у задержанного были достаточно серьезные следы телесных повреждений как на лице, так и на туловище. Ему было предоставлено "полноценное медицинское обследование по всем параметрам".

"Так не обследуют даже тяжелобольных людей, как обследовали Шепелева", - подчеркнул Матиос.

Прокурор сказал, что из-за проблем с лицом бывшему депутату поставили специальные шины, с которыми ему трудно говорить, и он еще требует дальнейшего медицинского наблюдения.

"Пока здоровье Шепелева не улучшится, следственные действия с ним проводить нельзя. Нужны его объяснения. Сначала он должен пообщаться с адвокатом, выбрать определенную им или совместно позицию и согласиться или не согласиться давать показания следствию", - рассказывает Матиос.

По его словам, военная прокуратура выясняет, кто избил Шепелева.

"Никто из тех, у кого было поручение на розыск (МВД и СБУ), не участвовал в незаконном удерживании Шепелева", - подчеркнул прокурор.

Также, говорит он, соответствующая ориентировка была выписана на Государственную пограничную службу в случае пересечения Шепелевым границы.

Матиос предположил, что это могла сделать какая-то преступная группировка и представиться несуществующим спецподразделением военной прокуратуры.

Он также выразил удивление тем фактом, что при задержании сотрудниками СБУ у Шепелева не было при себе мобильного телефона.

"А это значит, что телефон с эксклюзивными контактами за период его пребывания в Украине у кого-то есть. Наш долг - его найти. И обязательно установить и найти место, где происходило избиение", - отметил прокурор.

По его словам, когда следствие узнает, кто и с какой целью полтора дня наносил телесные повреждения Шепелеву, оно наверняка поймет мотив его "странного возвращения под четыре судебных разбирательства, где предусмотрен пожизненный срок наказания".

Кроме того, говорит Матиос, в момент задержания на экс-нардепе была "свежая одежда" без следов крови.

"Все видели его избитое лицо. Любая одежда имеет идентифицирующие признаки своего происхождения. Мы уже ищем", - отмечает прокурор.

Он также назвал бредом заявления Шепелева, что дела против него сфальсифицированы.

"Судебное разбирательство уголовных дел во всех судах будет открытым, будут исследованы все предоставленные нами доказательства, а также позиция защиты, в том числе будет дана оценка объяснением Шепелева", - сообщил Матиос.

Он добавил также, что прокуратура проверит информацию о письмах, которые Шепелев якобы писал в адрес генпрокурора и президента и где он выражал готовность сотрудничать со следствием.

Как известно, Шепелев был задержан в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Потом Шепелева с синяками на лице доставили в зал суда.

Ранее в апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

Он бежал в Венгрию, которая впоследствии выдала его Украине. Однако из Украины Шепелев сбежал из-под ареста в больнице вместе с конвоиром в Россию.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.

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