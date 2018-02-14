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Медведчук: Идут переговоры об обмене заключенных в РФ украинцев

Среда, 14 февраля 2018, 15:50

Представители Украины и России ведут переговоры об обмене и возвращении на родину арестованных и заключенных в РФ украинцев.

Об этом в интервью российской "Новой газете" сообщил участник переговоров в Минске, кум президента России Владимира путина Виктор Медведчук.

"Мы провели обмен в формате "306 на 74", затем обменяли Надежду Козлову на Романа Савкова, ведем переговоры по поводу новых обменов", - заявил он.

По словам Медведчука, удерживаемые в РФ украинцы, среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк и Роман Сущенко, не имеют никакого отношения к обмену в рамках минского процесса, поэтому по ним переговорный процесс "идет отдельно".

"Савченко, Солошенко, Афанасьев — все они были освобождены в рамках отдельных договоренностей. Могу вас заверить, что эти переговоры никогда не останавливались и по поводу Сенцова. Они идут и по Кольченко, Карпюку, Клыху. По поводу Сущенко идут предварительные переговоры, он еще не осужден", - рассказывает Медведчук.

Он отметил, что в рамках этих переговоров звучат разные предложения, но о них он пока говорить публично не может.

На вопрос, учитывают ли стороны, что Павел Гриб и Станислав Клых тяжело больны, Медведчук ответил: "Вопросы, связанные со здоровьем, обязательно учитываются при проведении переговоров".

Он рассказал также, что боевики ОРДЛО снова внесли в свои списки на обмен 18 граждан России, 12 из которых Киев отказался выдавать во время последнего обмена 27 декабря.

"Сейчас процесс переговоров идет намного сложнее. Ведь речь идет о самой сложной категории кандидатов на обмен. И проблемы с освобождением возникают именно у украинской стороны", - подчеркнул Медведчук.

Как известно, адвокат приговоренного к 10 годам военнослужащего РФ Виктора Агеева предполагает, что его могут обменять на одного из заключенных в РФ украинцев.

Президент Петр Порошенко заявляет, что готов выпустить российских солдат в обмен на освобождение журналиста Романа Сущенко.

Украинская правда
Темы: МедведчукРосcияарестполитзаключенные
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