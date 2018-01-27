Адвокат: Агеева могут обменять на кого-то из заключенных в РФ украинцев

Адвокат приговоренного к 10 годам военнослужащего РФ Виктора Агеева предполагает, что его могут обменять на одного из заключенных в РФ украинцев.

Такое мнение Виктор Чевгуз высказал в интервью Русской службе ВВС.

По словам адвоката, в ходе досудебного расследования сторона защиты выступала с предложением "заключить сделку (со следствием), но прокуратура не согласилась".

"Позиция президента и власти такова, что нечего русских наемников менять на ЛНР-ровских сепаратистов, надо менять только на украинцев, пребывающих в российских тюрьмах - Сенцова, Кольченко, Клыха, их больше 40. Это, конечно, правильно. ... Из генпрокуратуры поступило указание: мол, будет готовиться второй список (на обмен - ред.) - русских, которых будем менять на украинских пленных", - отметил Чевгуз.

Он добавил, что "от президента, от Геращенко (Ирины Геращенко - ред.) слышал, что украинская сторона готова обменять, в том числе, Агеева, он есть в списках на обмен".

"Независимо от того, будет апелляция или нет, президент его помилует, если будет договоренность забрать кого-то из наших ребят из российских тюрем. Поэтому есть все перспективы. Он будет обменян, в этом я не сомневаюсь", - заявил адвокат.

Чевгуз добавил, что никаких показаний Агеева следователю, прокурору или суду о том, что он является действующим военнослужащим РФ нет.

"Ни одного доказательства, что он российский военнослужащий, в материалах дела нет. Все его показания о сослуживцах (касаются) таких же наемников, как и он... Мы (защита) считаем, что (Агееву) не ту статью вменили, срок 10 лет - это слишком много", - заявил Чевгуз.

Он напомнил, что Агеев, приехав на территорию оккупированного Донбасса, осуществил "незаконное пересечение границы, но это больше административное".

"Поступил на работу в "народную милицию ЛНР" - это статья УК об участии в незаконных вооруженных формированиях, предусматривающая наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Это его "родная" статья. Но прокуратура еще вменила ему и статью уголовного кодекса об участии в террористической организации под названием "ЛНР". Там наказание - от 8 до 15 лет", - добавил адвокат.

Также Чевгуз сообщил, что со стороны РФ участие в деле Агеева "нулевое".

"Я встречался с консулами РФ в Киеве, в Харькове, потому что в ведении харьковского консульства - территория Луганской области. Я приходил к ним с письмом о том, что совершил Агеев, просил их решить вопрос о его обмене. ... Консул прямо говорит: "Мы не сторона процесса. Чего мы будем его менять? Мы его туда не посылали. Какое мы имеем отношение? Связывайтесь с ЛНР". Я говорю: "Причем здесь ЛНР? Он гражданин России". В ответ: "Мы его туда не посылали", - отметил адвокат.

Как известно, 26 января Чевгуз сообщил, что российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы, его обвинили в боевых действиях на стороне "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По словам адвоката, приговор будет обжалован "и по вопросам квалификации, и по мере наказания".

Задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Агеева задержали украинские военные в Луганской области, он находился в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не зачислялся.

Мать Агеева Светлана ранее заявляла, что ее сын перестал выходить на связь 30 мая 2017 года.