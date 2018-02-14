Адвокат Труханова показал письмо НАБУ о приезде подзащитного

Защитник мэра Одессы Геннадия Труханова заявляет, что информировал НАБУ о датах возвращения его подзащитного.

Соответствующий документ адвокат Александр Лысак передал "Украинской правде".

"Вчера, когда появилась информация о готовых подозрения, я связался с клиентом, что выезжаю к нему. Кроме того, было подготовлено письмо-сообщение в НАБУ о том, что мы сегодня вместе с клиентом прибываем в Киев", – сказал он.

По его словам, письмо было зарегистрировано лично в приемной в НАБУ.

"После этого вечерним рейсом вылетел к клиенту", – добавил он.

В письме НАБУ, переданном Лысаком "Украинской правде", говорится: "Сообщаем, что 14.02.18 в 8:20 Одесский городской голова Труханов прибудет в аэропорт "Борисполь" рейсом PS 804, после чего сразу отправится в НАБУ для участия в проведении следственных действий".

На письме стоит штамп НАБУ о получении, датированный 13 февраля.

Как известно, ранее Труханов заявил, что сам решил прилететь в Киев и даже прервал для этого заграничную командировку, поскольку не скрывается от следствия.

В НАБУ отрицали, что кто-то из представителей мэра Одессы Геннадия Труханова сообщал им о его приезде.

13 февраля в НАБУ подтвердили, что сообщили о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение.

Также в "Борисполе" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельман.

23 октября 2017 сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакеты с документами.

Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписание мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупки помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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