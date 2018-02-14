Адвокат Труханова показав лист до НАБУ про приїзд підзахисного

Захисник мера Одеси Геннадія Труханова заявляє, що інформував НАБУ про дати повернення його підзахисного.

Відповідний документ адвокат Олександр Лисак передав "Українській правді".

"Вчора, коли з'явилася інформація про готові підозри, я зв'язався з клієнтом, що виїжджаю до нього. Крім того, був підготовлений лист-повідомлення до НАБУ про те, що ми сьогодні разом з клієнтом прибуваємо в Київ", - сказав він.

За його словами, лист був зареєстрований особисто в приймальні громадян в НАБУ.

"Після цього вечірнім рейсом вилетів до клієнта", - додав він.

У листі до НАБУ, переданому Лисаком "Українській правді", зазначається: "Повідомляємо, що 14.02.18 о 8:20 Одеський міський голова Труханов прибуде в аеропорт "Бориспіль" рейсом PS 804, після чого одразу відправиться до НАБУ з метою участі в проведенні слідчих дій".

На листі стоїть штамп НАБУ про отримання, датований 13 лютого.

Як відомо, раніше Труханов заявив, що сам вирішив прилетіти до Києва і навіть перервав для цього закордонне відрядження, оскільки не ховається від слідства.

У НАБУ заперечили, що хтось із представників мера Одеси Геннадія Труханова повідомляв їм про його приїзд.

13 лютого у НАБУ підтвердили, що повідомили про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру.

Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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