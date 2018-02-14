Труханова задержали в "Борисполе"

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Среда, 14 февраля 2018, 10:02

Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь".

Этот факт "Украинской правде" подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро.

Как сообщил УП пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, утром 14 февраля Труханов прилетел из Варшавы в аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам НАБУ.

Труханову также сразу вручили подозрение.

"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора. Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение", - сказал Слободян.

Как известно, 13 февраля источники УП сообщили, что НАБУ доставила в мэрию Одессы сообщения о подозрении мэру города Геннадию Труханову и четырем его подчиненным.

Позже в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении.

8 февраля одесскому городскому голове продлили неоплачиваемый отпуск до 11 февраля.

В целом Труханов отсутствует в Одессе более 1,5 месяца – с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Сначала мэр планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а потом неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он полетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

Отсутствие Труханова связывали с активизацией работы Национального антикоррупционного бюро по "делу Краяна".

23 октября 2017 года сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакета с документами.

Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписания мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупки помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоения средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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Оксана Коваленко, Ирина Балачук, УП
Темы: НАБУ Одесса
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