Австралия присоединилась к обвинениям РФ в кибератаке против Украины

Австралия присоединилась к Соединенным Штатам и Великобритании, обвинив Россию в организации атаки вирусом NotPetya в июне прошлого года.

Об этом пишет iTWire.

"Основываясь на советах австралийских спецслужб и через консультации с Соединенными Штатами и Великобританией, австралийское правительство заключило, что за этот инцидент несут ответственность лица финансируемые Россией", - заявил австралийский министр по вопросам правопорядка и кибербезопасности Ангус Тейлор.

По его словам, правительство Австралии осуждает поведение России, которое "создает серьезные риски для мировой экономики, для государственных операций и услуг, для деловой активности и безопасности и благополучия отдельных лиц".

Ранее сообщалось, что британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за направленную против Украины массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

На следующий день с обвинением России в кибератаке против Украины выступила глава пресс-службы президента США Дональда Трампа Сара Сандерс. Она добавила, что эти действия приведут к международным последствиям.

Предположение о том, что за вирусом NotPetya стоят российские спецслужбы, высказывались и ранее. В частности, такие заявления делали в Службе безопасности Украины и в американской компании FireEye, занимающейся обеспечением кибербезопасности.

В январе Центральное разведывательное управление США заявило, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку NotPetya против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.

В России категорически отвергают обвинения в причастности к кибератакам с использованием вируса NotPetya.