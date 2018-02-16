Австралія приєдналася до звинувачень РФ у кібератаці проти України

Австралія приєдналася до Сполучених Штатів і Великої Британії, звинувативши Росію в організації атаки вірусом NotPetya в червні минулого року.

Про це пише iTWire.

"Грунтуючись на порадах австралійських спецслужб і через консультації зі Сполученими Штатами і Великою Британією, австралійський уряд розсудив, що за цей інцидент несуть відповідальність особи, які фінансуються Росією", - заявив австралійський міністр з питань правопорядку та кібербезпеки Ангус Тейлор.

За його словами, уряд Австралії засуджує поведінку Росії, яка "створює серйозні ризики для світової економіки, для державних операцій і послуг, для ділової активності і безпеки і благополуччя окремих осіб".

Раніше повідомлялося, що британське МЗС офіційно поклало на російську владу відповідальність за направлену проти України масовану кібератаку з використанням вірусу NotPetya, яким заразила в червні минулого року сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу.

Наступного дня з обвинуваченням Росії в кібератаці проти України виступила глава прес-служби президента США Дональда Трампа Сара Сандерс. Вона додала, що ці дії приведуть до міжнародних наслідків.

Припущення про те, що за вірусом NotPetya стоять російські спецслужби, висловлювалися і раніше. Зокрема, такі заяви робили в Службі безпеки України і в американській компанії FireEye, що займається забезпеченням кібербезпеки.

У січні Центральне розвідувальне управління США заявило, що військові хакери РФ в 2017 році здійснили кібератаку NotPetya проти України в спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.

В Росії категорично відкидають звинувачення в причетності до кібератак з використанням вірусу NotPetya.